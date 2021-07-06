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Общество6 июля 2021 10:28

Хабиров и Назаров хотят ввести в состав правительства Башкирии «крупнейших налогоплательщиков»

Членами госоргана могут стать топ-менеджеры промышленных предприятий
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В составе правительства Башкирии топ-менеджеры крупных предприятий

В составе правительства Башкирии топ-менеджеры крупных предприятий

В составе правительства Башкирии могут оказаться руководители крупных промышленных предприятий республики. Соответствующее предложение премьер-министр региона Андрей Назаров озвучил на оперативном совещании с главой РБ Радием Хабировым.

– Чтобы оставаться в повестке промышленной политики, может быть, добавим в члены правительства ряд крупнейших налогоплательщиков, таких как «Башнефть», «Газпром нефтехим Салават», «БСК»? Если бы руководители этих предприятий были у нас в составе, для нас было бы полезно совместно работать – чтобы повестка была насыщена промышленными темами, – отметил Назаров.

В ответ на это Хабиров поручил «сделать предложения» предприятиям: «Пусть они со своими акционерами и руководителями пообщаются и нам подтвердят. В этом случае мы введем [их] в состав правительства».