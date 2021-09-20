ЦИК Башкирии не выявил серьезных нарушений в ходе выборов

Голосования проходили в течение 3 дней – с 17 по 19 сентября Фото: Иван Макеев

Центризбирком Башкирии не выявил серьезных нарушений в ходе трехдневных выборов депутатов Государственной думы и дополнительных выборов депутатов Госсобрания-Курултая. Соответствующее заявление на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики сделала председатель регионального ЦИК Илона Макаренко.

По словам председателя комиссии, 18 сентября основная масса всех жалоб и обращений поступила от партии «Справедливая Россия – За Правду», 20 сентября был зафиксирован «шквал обращений и жалоб» от КПРФ.

– В принципе, все жалобы и обращения проверены. За небольшим исключением подтвердились нарушения, и мы приняли соответствующие меры. В остальных случаях нарушения не подтвердились. И поэтому говорить о том, что у нас какие-то проблемы серьезные не приходится, – заявила Макаренко.

Напомним, сегодня «Комсомольская правда» в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» побеседовала с кандидатом политических наук Владимиром Савичевым. Эксперт рассказал порассуждал, какие ошибки допустили партии, набравшие небольшое количество голосов, и рассказал, что необходимо для победы в выборах.