«Только команда сплоченных единомышленников может победить»: политолог о прошедших выборах в Башкирии

В Башкирии озвучили предварительные итоги выборов депутатов в Государственную Думу. Как сообщила председатель Центризбиркома Башкирии Илона Макаренко, сейчас лидируют политические партии: «Единая Россия» - 67,81%, КПРФ – 14,95%, ЛДПР – 6,7%, «Новые люди» - 3,02%, «Справедливая Россия – За Правду» - 2,69%, «Партия пенсионеров» - 1,13%. Оставшиеся восемь партий не набирают даже одного процента

Кандидат политических наук, исполнительный директор Школы молодого этнополитолога Владимир Савичев порассуждал, какие ошибки допустили партии, набравшие небольшое количество голосов, и рассказал, что необходимо для победы в выборах.

— Это большое заблуждение: считать, чтобы к выборам нужно готовиться за 1-3 месяца. Мы, политологи, говорим: следующие выборы начинаются на следующий день после голосования. То есть партии должны готовиться к следующим выборам уже сейчас – провести работу над ошибками, оценить, где чего не хватало, и как эти вопросы решить. Те, кто думают, что вся работа с избирателями строится только в соцсетях – сильно ошибаются. Личный контакт ничем не перешибешь. В соцсетях прислушиваются только к тому, кого знают лично и доверяют. Если есть возможность через доверенных лиц, членов команды, проводить агитацию – дает очень высокий эффект. Это и есть залог успеха на следующих выборах, - отметил Владимир Савичев.

Эксперт подчеркивает, что современное общество представлено самыми разными интересами, психотипами, темпераментами. Именно поэтому успешного кандидата должны поддерживать разные лидеры общественного мнения. К примеру, кто-то ратует за продвижение родного языка, другой - авторитет в экономике.

- И поэтому, когда кандидат в своей команде имеет таких помощников, работающих с разными социальными группами, это и позволяет организовать большую электоральную поддержку и рассчитывать на победу в выборах. А тот, кто надеется только на одну (хоть и очень важную) идею, очень сильно ошибается, - отмечает политолог.

При этом эксперт отметил, что результаты выборов не стали для него неожиданностью, хотя результаты некоторых партий удивили.

- Был вопрос, пройдут ли «Новые люди», всё получилось. Во многом, конечно, благодаря работе опытных политтехнологов, но успеха они добились. Также удивила «Справедливая Россия - за правду». Сначала были разговоры, что если они пройдут 5-процентный рубеж, то это будет настоящий успех, хотя на прошлых выборах они преодолели планку 6 процентов. И на сегодняшний день они практически догнали ЛДПР. Это говорит о слаженной работе внутри команды, - добавил Савичев.