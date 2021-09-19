В Уфе завершились поиски пропавшего фотографа Карины Тоймурзиной

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В Уфе завершились поиски 32-летней Карины Тоймуразовой. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», молодую женщину нашли живой. Все ли с ней в порядке и где Карина Тоймуразова пропадала все это время – не сообщается.

Напомним, что Карина Тоймуразова пропала еще 16 сентября, когда ушла из дома и не вернулась. Родственники немедленно забили тревогу, ведь у женщины есть маленький ребенок и к тому же, она нуждается в медицинской помощи.

Отметим, что сама Карина более известная уфимцам под творческим псевдонимом Карина Той, девушка является знаменитым свадебным фотографом, а также автором книги «23 простых способов вернуть вдохновение».