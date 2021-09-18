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Общество18 сентября 2021 15:33

В Уфе разыскивают бесследно пропавшую 32-летнюю Карину Тоймурзину

Молодая женщина нуждается в медицинской помощи
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Родные и близкие 32-летней жительницы Уфы Карины Тоймурзиной бьют тревогу: два дня назад, 16 сентября, она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже, к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан». Сейчас добровольцы распространяют ориентировку на Карину по социальным сетям.

Приметы Карины Тоймурзиной: рост 155 см, худощавого телосложения, черные короткие волосы, карие глаза.

В день пропажи Карина была одета в серебристую куртку, бордовый комбинезон, белые кроссовки, розовые очки и шапку бежевого цвета.

По данным волонтеров «Лиза Алерт Башкортостан» девушка нуждается в медицинской помощи. Всех, кто видел Карину Тоймурзину, либо знает о ее местонахождении, просят позвонить на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52 либо по номеру 112.