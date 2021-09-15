В Башкирии предупредили о похолодании до -5°

В МЧС по Башкирии предупредили об ухудшении погоды в республике. По данным ведомства, 16 сентября в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0,-5°. Скорость ветра будет достигать 18 м/с.

По республике также пообещали облачную погоду, дожди. В среднем скорость ветра составит от 8 до 13 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7°, в отдельных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-5°, днем +8,+13°.

По прогнозу ночью и утром ожидается туман видимость которого составляет от 500-1000 метров.