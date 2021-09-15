Мужчина из Башкирии избил свою жену и напал на полицейского

В Ишимбае вынесли приговор местному жителю, которого обвинили в не опасном для здоровья насилии в отношении представителя власти. Сотрудник полиции пострадал из-за семейного скандала.

По данным пресс-службы Ишимбайского суда, все произошло 16 марта 2021 года, когда подсудимый ударил свою супругу. Позже к ним в дом пришел участковый, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

После опроса полицейский сказал зачинщику скандала проследовать с ним в участок, однако тот, будучи пьяным, отказался и ударил участкового коленом в левое бедро. Позже в патрульном автомобиле он также ударил представителя правоохранительных органом в челюсть кулаком.

Свою вину мужчина признал полностью, ему назначено наказание в виде условного лишения свободы на один год.