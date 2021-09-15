Пассажир автобуса в Уфе обвинил водителя в краже карты «Алга»

«Алга» вновь стала причиной скандала между пассажиром и водителем маршрутки Фото: Рустем АХУНОВ

Пассажир уфимской маршрутки обвинил водителя в краже транспортной карты «Алга». Соответствующее обращение было опубликовано на сайте электронной приемной органов власти Башкирии.

Как рассказал мужчина, он пытался оплатить поездку «Алгой», однако водитель, попробовав активировать карту через терминал, заявил, что она недействительна и на ней отсутствуют денежные средства.

– Я показал в приложении, что баланс положительный и что водитель обманывает пассажиров. На что он забрал карту! То есть, он потом проведет оплату картой. Более того, водитель всем с картой «Алга» отказывал в оплате. То есть, он это делает неоднократно и постоянно – такая уловка! – возмущается уфимец.

Пассажир также отметил, что во время поездки водитель «неоднократно нарушал ПДД и отвлекался разговорами по телефону». Мужчина просит вернуть ему карту «Алга» и денежные средства, а также привлечь перевозчика к административной ответственности, лишить его права на перевозку пассажиров и оштрафовать за отсутствие кассового аппарата. .

Напомним, уфимцы уже давно жалуются на конфликты с водителями маршруток. Водители утверждают, что они не получают деньги с безналичного расчета, и потому крайне неохотно принимают оплату картой «Алга».