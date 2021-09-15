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Общество15 сентября 2021 12:19

Возле БГМУ и УГАТУ появился пешеходный переход и светофоры

Студенты и местные жители просили об этом несколько лет
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: мэрия Уфы

фото: мэрия Уфы

Сегодня, 15 сентября, в Уфе возле БГМУ и УГАТУ на улице Пушкина появился пешеходный переход и светофоры вызывного типа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Установить пешеходный переход между университетами несколько лет просили местные жители и студенты. На сайте «КП-Уфа» можно найти материал, датированный аж 2004-м годом, в котором горожанка просит обеспечить улицу «зеброй». Тогда власти ответили, что «значительного потока пешеходов и плотного движения» машин «на этом участке не установлено», и признали установку средств регулирования «нецелесообразной».

Спустя 17 лет администрация города расслышала горожан и передала череду жалоб на рассмотрение. Вопрос рассматривался на межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. В итоге было принято решение об обустройстве пешеходного перехода со светофором.