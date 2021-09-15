Названы страны, куда чаще всего звонят жители Башкирии

Башкортостанцы стали чаще звонить за рубеж по сравнению с прошлым годом и вошли в топ-5 Поволжья по количеству минут международных вызовов. Так, этим летом жители республики провели за разговорами с собеседниками из-за границы на 65% больше времени, чем за аналогичный период 2020 года.

Вероятно, потребность звонить друзьям и родственникам в другие страны выросла из-за снижения туристических ограничений в этом году и увеличения миграционных потоков.

Больше всего местные абоненты звонили в Узбекистан (46% от всех разговоров), Таджикистан (41%), Казахстан (3%), Украину (2,6%) и Туркменистан (1,2%). Средняя продолжительность беседы с этими странами составила около 4 минут. Летом прошлого года в число популярных направлений входила также Беларусь (на пятой позиции, занятой сейчас Туркменистаном). Продолжительность разговоров была почти аналогичной. Такие цифры получили аналитики оператора, изучив с помощью BigData обезличенные данные по международным звонкам.

Однако количество входящих зарубежных вызовов несколько уменьшилось – летом жители региона проговорили около 356 тысяч минут, что на 2 тысячи меньше, чем за тот же период 2020 года.

Если жители Башкирии звонили в основном в страны СНГ, то принимали звонки они из разных уголков света. В топ-3 по входящим международным вызовам вошли Украина, Германия и Индия. Около 20% всех входящих интернациональных звонков были из этих стран.