Холоднее, чем в Сибири: резкая смена погоды ожидается в Башкирии после теплых дней

Мало того, уже на днях ожидается резкое похолодание – температура воздуха опустится до +3, +1 и даже до нуля градусов.

Бабье лето в 2021 году, кажется, так и останется в мечтах жителей Башкирии. Уже середина сентября, а его все нет. Мало того, уже на днях ожидается резкое похолодание – температура воздуха опустится до +3, +1 и даже до нуля градусов. Как ранее сообщала "КП-Уфа", в Башкирии совпало календарное начало осени и начало затока холода в регион.

15 сентября ожидается ухудшение видимости в дожде до 1-2 км. Сильные осадки пройдут во всех городах и районах республики. Также днем поднимется порывистый ветер до 18 м/с. Температура воздуха составит +9, +14 ночью, а днем воздух прогреется до +20 градусов.

А вот в четверг придется несладко – столбики термометров резко опустятся ночью до +3, местами до 0 градусов, а днем покажут всего +7 градусов.

Такая же погода ожидается в пятницу, 17 сентября, в горных районах вдобавок ко всему выпадет снег, на почве и на поверхности будут заморозки до 0, -2 градусов, днем потеплеет до +7.

Такой характер погоды сохранится до конца сентября.

Напомним, что власти Уфы планируют включить отопление в жилых домах к 22 сентября.