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Общество14 сентября 2021 7:55

Уфа включит отопление в жилых домах к 22 сентября

Власти города опираются на прогноз синоптиков
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
16 сентября отопление пустят в садики, школы и больницы

16 сентября отопление пустят в садики, школы и больницы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Уфы планируют включить отопление в жилых домах к 22 сентября. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности Аскар Батталов. Он отметил, что все основные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду завершены. Завтра, 15 сентября, администрация подпишет паспорт готовности к отопительному периоду.

– На 16 сентября запланировано подключение тепла на объектах социальной сферы: садики, школы, больницы. При установлении в течение пяти дней среднесуточной температуры ниже +8 градусов будут подключаться дома и прочие потребители, – сообщил чиновник. – По прогнозу Башгидромета мы ожидаем, что к 22 сентября все потребители будут подключены к теплу.

Напомним, один из башкирских городов уже начал подавать отопление в жилые дома.