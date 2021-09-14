Уфа включит отопление в жилых домах к 22 сентября

16 сентября отопление пустят в садики, школы и больницы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Уфы планируют включить отопление в жилых домах к 22 сентября. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности Аскар Батталов. Он отметил, что все основные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду завершены. Завтра, 15 сентября, администрация подпишет паспорт готовности к отопительному периоду.

– На 16 сентября запланировано подключение тепла на объектах социальной сферы: садики, школы, больницы. При установлении в течение пяти дней среднесуточной температуры ниже +8 градусов будут подключаться дома и прочие потребители, – сообщил чиновник. – По прогнозу Башгидромета мы ожидаем, что к 22 сентября все потребители будут подключены к теплу.

Напомним, один из башкирских городов уже начал подавать отопление в жилые дома.