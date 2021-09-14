«Надеюсь, там не змея»: жительницы Башкирии обнаружили в завязанном мешке необычную находку

Фото: скриншот видеоролика

На днях в селе Раевка местные жительницы обнаружили на пустыре крепко перевязанный проволокой мешок. Все бы ничего, но мешок шевелился, хотя звуков изнутри никаких слышно не было. Женщины решили развязать «ловушку» и вызволить находившееся там животное. Этот момент они сняли на камеру мобильного телефона, а чуть позднее выложили в социальные сети.

На кадрах видно, как одна из жительниц села развязывает мешок, а затем говорит: «Надеюсь, там не змея. Не люблю змей». Ее знакомая подбадривает: «Точно не змея!».

Когда мешок наконец-то развязывают, из него выбегает щенок и начинает бегать вокруг своих спасительниц, виляя хвостом.

В мешке оказалась молоденькая собачка

- А радости то сколько! Все, иди на волю, иди! Иди хозяевам скажи: привет, я пришел! – комментирует происходящее женщина.

После публикации видеоролика в соцсетях женщин, спасших собаку, буквально засыпали благодарностями и комплиментами. В свою очередь, тех, кто завязал щенка в мешок подвергли публичному осуждению.

- Как только таких нелюдей земля носит... А Вы, спасительница, большая молодец! – пишет в комментариях местная жительница.