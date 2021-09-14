В Уфе обнаружилось странное здание, где сжигали в бочке опасные медотходы

Фото: Лия Хафизова

В Орджоникидзевском районе Уфы общественники обнаружили странное полуразрушенное кирпичное здание, на территории которого сжигали медицинские отходы – использованные шприцы, резиновые перчатки, перевязочные средства, флаконы и упаковки от лекарств – в обычной металлической бочке, хотя по всем правилам медицинские отходы должны тщательно утилизироваться в специально оборудованных печах. О необычной находке рассказала общественница Лия Хафизова у себя на странице в соцсетях.

- Буду разбираться, что за мешки, откуда они там, почему сжигаются открытым способом в обычной бочке, кому они принадлежат, - заявила общественница.

Фото: Лия Хафизова

Напомним, в октябре 2020 года в поселке Максимовка общественники наткнулись на ангар, забитый медотходами, привезенными из ковид-госпиталей и инфекционных больниц. Общественникам пришлось вызвать полицию, чтобы зафиксировать факт сокрытия опасных биологических отходов, позже к расследованию инцидента подключилась и природоохранная прокуратура.