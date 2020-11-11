Фото: Лия Хафизова

В Башкирии нашли еще один гараж, забитый медицинскими отходами.

Сегодня ночью в поселок Максимовка, что под Уфой, привезли медицинские отходы из ковид-госпиталей и инфекционных больниц. Об этом сообщила уфимская общественница Диана Демидова на своей странице в социальных сетях. Женщина выложила видео, на котором люди в защитных костюмах выгружают из грузовой «ГАЗели» подозрительные ящики и коробки и складируют их в старом кирпичном ангаре. На вопрос, что именно здесь происходит, и что это за коробки, работники в костюмах химзащиты заявили, что абсолютно не в курсе – мол, им просто сказали привезти и разгрузить.

- Я подавал жалобу в природоохранную прокуратуру о том, что на этой «ГАЗели» перевозят медицинские отходы из ковид-госпиталей. Эти отходы достаточно опасны и просто так их перевозить нельзя. По моему мнению, в Орджоникидзевском районе есть большой склад этих медотходов, после чего их перевозят в Максимовку, чтобы тут их перепрятать, - рассказывает еще один общественник Николай Бажин.

Фото: Лия Хафизова

В итоге общественникам пришлось вызвать полицию, чтобы зафиксировать факт сокрытия опасных биологических отходов. Когда им удалось попасть внутрь самого ангара, они были шокированы увиденным: прямо на полу были раскиданы ампулы с кровью, которую берут на анализы, использованные шприцы. В дальнем углу ангара возвышалась целая гора черных полиэтиленовых мешков с такими же медотходами.

- Медицинские отходы не должны перевозить с одного места на другое. Их должны утилизировать, сжигать в специальных печах. А с этими отходами планировалось дальше что делать, вывезти в лес? Будем дальше разбираться, кому они принадлежат, - заявила Диана Демидова.

Фото: Лия Хафизова

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, что аналогичный случай произошел весной в Туймазах: там местный житель, проходя мимо полузаброшенного гаражного комплекса, обратил внимание, что от одного из них исходит странный запах. Заглянув вовнутрь, мужчина обнаружил, что гараж доверху забит картонными коробками и мешками с медицинскими халатами, использованными шприцами и другими медицинскими отходами. Для разбирательств туймазинец вызвал полицию, а после странным гаражом занялась прокуратура.