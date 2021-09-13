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Общество13 сентября 2021 17:47

В одном из башкирских городов уже стартовал отопительный сезон

Начало подачи тепла анонсировал глава населенного пункта
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Первыми тепло почувствуют жители ЗАТО Межгорье

Первыми тепло почувствуют жители ЗАТО Межгорье

Фото: Александр ГЛУЗ

ЗАТО Межгорье стало первым городом в Башкирии, где в 2021 году стартовал отопительный сезон. Начало подачи тепла в жилые дома и социальные учреждения 13 сентября анонсировал глава населенного пункта Вячеслав Калугин.

– Начало отопительного сезона не означает, что тепло одномоментно появиться во всех домах и социальных объектах. Это значит, что с 13 сентября началась подача тепла в дошкольные и общеобразовательные организации, объекты социальной сферы, здравоохранения, объекты жилищного фонда, – рассказал Калугин.

Он предупредил, что в первые дни подачи тепла могут наблюдаться отклонения от нормальной работы системы отопления.

Напомним, министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев заявил, что отопительный сезон в республике планируется начать с четверга, 16 сентября. Сначала тепло дадут в социальные учреждения – больницы и школы.