В одном из башкирских городов уже стартовал отопительный сезон

Первыми тепло почувствуют жители ЗАТО Межгорье Фото: Александр ГЛУЗ

ЗАТО Межгорье стало первым городом в Башкирии, где в 2021 году стартовал отопительный сезон. Начало подачи тепла в жилые дома и социальные учреждения 13 сентября анонсировал глава населенного пункта Вячеслав Калугин.

– Начало отопительного сезона не означает, что тепло одномоментно появиться во всех домах и социальных объектах. Это значит, что с 13 сентября началась подача тепла в дошкольные и общеобразовательные организации, объекты социальной сферы, здравоохранения, объекты жилищного фонда, – рассказал Калугин.

Он предупредил, что в первые дни подачи тепла могут наблюдаться отклонения от нормальной работы системы отопления.

Напомним, министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев заявил, что отопительный сезон в республике планируется начать с четверга, 16 сентября. Сначала тепло дадут в социальные учреждения – больницы и школы.