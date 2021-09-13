Число жертв коронавируса в Башкирии превысило 1,3 тыс. человек

49 инфицированных коронавирусом в Башкирии находятся в тяжелом состоянии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 1 311 человек. За сутки жертвами инфекции стали еще 15 жителей. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил региональный оперштаб.

Всего в республике было подтверждено 60 994 случаев COVID-19. За день инфекцию выявили у 310 человек – это рекордный прирост зараженных за все время. Переболели 53 526 человек, 36 из них выздоровели за последние 24 часа.

Сейчас носителями коронавируса числятся 6 157 жителей Башкирии. На госпитализации находятся 713 ковид-положительных пациентов. Состояния 49 инфицированных оценивается как тяжелое.

Первым компонентом вакцины в республике привились 1,2 млн человек, вторым – 1,09 млн.