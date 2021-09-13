В Башкирии за сутки еще 310 человек заболели коронавирусом

11 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии за минувшие сутки зарегистрировано 310 новых случаев заболевания коронавирусом. общее число инфицированных в республике достигло 60994 человек. Как уточнили в региональном Минздраве во время очередного оперативного совещания в правительстве, в настоящий момент Башкирия находится на 82 месте в России по росту заболеваемости.

В настоящий момент на амбулаторном лечении находятся 5443 человека, еще 714 госпитализированы. Состояние 49 пацентов врачи оценивают как тяжелое, они находятся в палатах интенсивной терапии, еще 11 подключены к аппаратам ИВЛ. Что касается свободного коечного фонда, то в настоящий момент в республике развернуто 4545 коек инфекционного профиля, из которых занято 90 процентов.

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация населения от ковида. В настоящий момент в республику поставлено 1млн 656 508 доз вакцины. 1 121 698 получили первый компонент вакцины, 1 991 792 человек полностью привились.