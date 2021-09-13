Власти Башкирии объявили тендер на поставку четырех бронированных шин за миллион рублей

Стоимость одной шины, по оценкам транспортного управления, составляет почти 300 тыс рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Башкирии готовы потратить до 1,1 млн рублей из местного бюджета на покупку бронированных шин. Тендер на портале госзакупок 10 сентября разместило транспортное управление республики.

Всего регион планирует закупить четыре единицы товара – каждая оценена в 285 тысяч рублей. Заказчика интересует конкретная марка и модель шин: Michelin PAX 245/700 R470 AC 116H. Согласно данным в интернет-магазине по продаже бронированных шин, их ставят на пятое поколение Mercedes (W221). К этой серии относится и Mercedes S500, на котором, как ранее сообщала «КП-Уфа», возят главу Башкирии Радия Хабирова.

– Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным. Дата изготовления: не ранее II половины 2019 года. На внешней и внутренней поверхности [шин] не должно быть производственных дефектов, видных повреждений, – написано в техническом задании.

Заявки претендентов на исполнение госконтракта будут рассмотрены 21 сентября.