Легендарный «шестисотый», новенькие Camry и даже старый ПАЗик: изучаем автопарк чиновников Радия Хабирова

Радия Хабирова возят на Mercedes S500 Фото: https://www.instagram.com/autofoto_by_teoretik

Недавняя автомобильная поездка Радия Хабирова вместе с супругой оказалась для всех неожиданностью. Глава республики сам сел за руль (ранее в интервью «КП-Уфа» он говорил, что сейчас это редкость. - Ред), и увез супругу Каринэ любоваться красотами Мелеузовского района Башкирии. Судя по видео из салона автомобиля, Хабиров управлял дорогой иномаркой английской марки RangeRover.

Разумеется, что по ежедневным делам Радий Хабиров за руль не садится. Для чиновников существует отдельный автопарк автомобилей - всего в нем 156 машин, которые обслуживают три гаража. Рассказываем, на чем возят главу республики, его помощников и глав министерств.

ЭЛИТНЫЙ MERCEDES ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКА

Вернувшись в Башкирию из Красногорска осенью 2018 года Хабиров пересел в «Mercedes S500», который достался ему от Рустэма Хамитова. Как стало известно «КП-Уфа», автомобиль выпустили в 2016 году. По данным сервиса Auto.ru, сейчас стоимость похожего автомобиля, в среднем, составляет от 4 до 5 миллионов рублей. Также в спецгараже есть еще четыре элитные иномарки Mercedes - S500 2008 года, S600 2006 и два S600 2008 годов. Они также остались от прошлого руководства республики. Эти автомобили поддерживают в рабочем состоянии и страхуют.

«ЯПОНКИ» ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

Впрочем, автопарк руководства Башкирии не состоит из одних элитных немецких иномарок. Всего в списке спецгаража числятся 156 транспортных средств. Самые старый автомобиль (американский минивэн GMC Savana) произведен в 2004 году, а новинки «поступили на госслужбу» год назад.

По документам, прошлой весной власти республики приобрели 14 новеньких Toyota Camry. Примечательно, что летом застраховали лишь 13 автомобилей.

Похожие автомобили закупили весной 2020 года Фото: Википедия

Госкомитет Башкирии по конкурентной политики закупил 6 японских автомобилей с объемом двигателя 2 литра (на 11.7 млн рублей), 6 иномарок с объемом двигателя 2.5 литра (на 12.6 млн) и 2 экземпляра самых «заряженных» версий седана с двигателем объемом 3.5 литра (на 5 млн рублей). Во всех машинах есть кожаный кресла и двухзонный климат-контроль. Автомобили по 2.5 млн рублей дополнительно оборудованы круиз-контролем. Цвета для обновок автопарка выбрали неприметные темные.

К сожалению, достать в открытых источниках информацию о том, за каким ведомством закреплен тот или иной автомобиль почти невозможно. Тем не менее, мы предполагаем, что в новеньких Camry возят чиновников уровня министров и сотрудников администрации главы республики.

ПАЗИК И ГАЗЕЛЬ ДЛЯ РАБОЧИХ

Если говорить об остальной части гаража, то она также представлена японским автопромом - 60 автомобилей Toyota и Lexus. Для чиновников попроще предусмотрели 26 машин марки Skoda.

Также в автопарке есть весьма нетипичные транспортные средства. Например, пассажирская Газель, старые и новые автобусы ПАЗ и несколько мини-тракторов. По всей видимости, они предназначены для обслуживающего персонала чиновников.

КСТАТИ

На обслуживание самих автомобилей республика тратит внушительные суммы. Например, за одни дворники для машин чиновников заплатили порядка 1,2 млн рублей, а на страховку 910 тысяч.