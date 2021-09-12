Синоптики пообещали в Башкирии дождливое и холодное начало недели

Синоптики Башкирии сообщили о характере погоды 13 и 14 сентября, передает «Башгидрометцентр». По данным метеорологов, в региону пообещали заморозки, ветер и дожди.

В понедельник, 13 сентября, в республике ожидается дождь. Ветер будет южный умеренный, а температура воздуха составит ночью +4,+9°, по востоку местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3°, днем +15,+20°.

14 сентября местами пройдет небольшой дождь, днем будет гроза. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +5,+10°, по востоку до 0°, днем +18,+23°.