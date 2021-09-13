Уфимская школа попросила маму первоклассника вернуть портфель с канцелярией

Уфимка Мария Абдалимова на днях на странице главы Башкирии Радия Хабирова написала, что в столичной школе №130 ее неожиданно попросили вернуть подаренные сыну портфель и канцелярию. После сообщения уфимки ей ответила представитель администрации Октябрьского района, передали журналисты «АиФ-Уфа».

По словам женщины, ей позвонили из школьной бухгалтерии, попросив вернуть подаренный портфель. В качестве причины, отметила она, указали, что старшему ребенку должно быть 18 лет на момент 1 сентября, а ее старший сын достиг этого возраста в мае.

Под сообщением Марии ответила замглавы администрации Октябрьского района Уфы Алена Одинцова, заявив, что портфель останется у ребенка.

– Портфель останется у вашего ребенка, как вам и сообщили. Желаем первокласснику успехов в учебе и крепкого здоровья. Если у вас остались вопросы, можете связаться со мной по телефону: 8(347)2 34 41 56, – написала она.