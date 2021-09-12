Подросток из Башкирии нашел в поле зуб мамонта

Фото: На земле Салавата

Житель села Шарипово в Салаватском районе 16-летний Ильнар Галин нашел в поле, когда пас коров, зуб мамонта. Об этом сообщила газета «На земле Салавата».

По словам подростка, кость лежала в небольшой ямке. Позже биолог геопарка «Янган-Тау» Полина Полежайкина подтвердила, что кость принадлежит мамонту, отметив, что в Салаватском районе часто находили зубы и бивни, в особенности возле реки «Ай».

- Возле рек такие находки делают чаще просто потому, что там берега нередко обваливаются (особенно после половодья или сильных дождей) и вскрывают свое содержимое. А вообще, останки мамонтов и всех остальных представителей плейстоценовой мегафауны могут лежать в земле где угодно, - прокомментировала биолог Полина Полежанкина.

Что касается самого Ильнара, то он пока что не определился, что будет делать с зубом. Парень предполагает, что возможно передаст его коллекционеру.