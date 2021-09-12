В ДТП на проспекте Октября в Уфе погиб 23-летний мотоциклист

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В ГИБДД по Башкирии сообщили о смертельной аварии, которая произошла сегодня, 12 сентября, днем в Уфе. По имеющимся данным, в аварии с участием мотоцикла погиб 23-летний житель столицы.

Предварительно известно, что ДТП произошло на проспекте Октября – мотоциклист ехал со стороны улицы Шафиева в сторону Черниковки, когда столкнулся с попутным автомобилем «Шевроле Лачетти». От удара мотоцикл вылетел на встречную полосу под колеса «Тойоты Рав 4», а после столкнулся с «Тойотой Королла». Водитель мотоцикла скончался от полученных травм на месте происшествия.

В настоящий момент в причинах произошедшего разбирается полиции. На месте работают экстренные службы.