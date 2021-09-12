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Общество12 сентября 2021 14:14

«Все таки нужно учиться у мужчин»: Каринэ Хабирова показала, как глава Башкирии проводит выходной

Радий Хабиров в кругу семьи в воскресенье готовит плов
Источник:kp.ru
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Фото: Инстаграм Каринэ Хабировой

Фото: Инстаграм Каринэ Хабировой

Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова сегодня, 12 сентября, опубликовала в Инстаграмме пост, в котором показала, как семейная чета проводит выходные. В коротком видеоролике видно, как руководитель региона что-то готовит на мангале под национальную музыку и пританцовывает при этом.

– Все таки нужно учиться у мужчин творческому подходу к приготовлению еды, – подписала она свой пост.

Судя по всему, Радий Хабиров готовит сегодня плов. Жители республики пожелали супружеской паре приятного аппетита и хороших выходных.