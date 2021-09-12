Жителей Башкирии предупредили о заморозках до -3°

В МЧС по Башкирии сообщили, что в республике ожидается резкое ухудшение погодных условий. По информации спасателей, 13 сентября в регионе ожидаются сильные заморозки. Температура воздуха опуститься до минусовой и составит -3 градуса.

– Ночью 13.09.2021 местами по Республике Башкортостан ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3, – передали в ведомстве.

Жителей республики предупредили, что в связи с заморозками возможна гибель растений. В МЧС также попросили с осторожностью обращаться с бытовыми приборами.