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Общество12 сентября 2021 15:13

Радий Хабиров получил почетную награду от Владимира Путина

Президент страны наградил его орденом Александра Невского
Источник:kp.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче ордена Александра Невского главе республики Радию Хабирову. В документе сказано, что награда присуждена «за вклад в развитие республики». Указ опубликован на портале правовой информации.

– За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александр Невского Хабирова Радия Фаритовича - главу республики Башкортостан, – следует из документа.

Ранее Радия Хабирова удостаивали почетной грамотой и двумя благодарностями президента России.