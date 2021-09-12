Радий Хабиров получил почетную награду от Владимира Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче ордена Александра Невского главе республики Радию Хабирову. В документе сказано, что награда присуждена «за вклад в развитие республики». Указ опубликован на портале правовой информации.

– За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александр Невского Хабирова Радия Фаритовича - главу республики Башкортостан, – следует из документа.

Ранее Радия Хабирова удостаивали почетной грамотой и двумя благодарностями президента России.