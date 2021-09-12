В Башкирии оштрафовали мужчину за оскорбление сотрудника ГИБДД

В МВД по Башкирии сообщили о вынесении приговора 37-летнему мужчине, который оскорбил сотрудника ГИБДД. По данным ведомства, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В пресс-службе МВД сообщили, что сотрудники патрульной службы остановили 37-летнего жителя Ханты-Манскийского округа в Салаватском районе за рулем автомобиля Kia. Мужчина, как отмечается в сообщении, был пьян, что подтвердил алкотестер. Когда его решили задержать сотрудники, он начал «неоднократно и громко» нецензурно выражаться в адрес одного из полицейских.

В последующем сотрудник полиции обратился с иском о защите чести и достоинства в суд, где мужчину признали виновным.