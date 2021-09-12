В Башкирии 22-летний парень насмерть сбил пешехода

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что вчера, 11 сентября, в республике в ДТП погиб мужчина. По информации ведомства, авария произошла около полуночи в Ишимбайском районе.

По данным Госавтоинспекции, на 17 км дороги Стерлитамак-Карайганово-Ишимбай 22-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» сбил 64-летнего местного жителя.

Пешеход, как отметили в ГИБДД, скончался на месте происшествия. В пресс-службе отметили, что он шел в темное время суток по дороге в одежде без светоотражающих элементов.