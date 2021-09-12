В Башкирии от коронавируса за сутки скончались 16 человек, 306 заболели

Минздрав Башкирии сегодня, 12 сентября, сообщил, что за прошедшие сутки зарегистрировано 306 заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии известно о 60 684 выявленных жителей республики с коронавирусом.

По данным ведомства, в стационарах республики сейчас находятся 174 человек, в тяжелом состоянии из них 54 человека, на ИВЛ – 12 человек. В министерства также сообщили, что умерли за последние 24 часа 16 человек. Всего известно о 1296 жертвах ковида. Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 118. Выписанных пациентов с пневмонией - 134.

Вакцинировано первым компонентом - 1 218 909 человек, полностью завершили вакцинацию (1 и 2 компонентом) - 1 093 668 человек.