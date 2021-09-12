Радий Хабиров пообещал к 2024 году отремонтировать более 2 тысяч дворов

Глава Башкирии Радий Хабиров 11 августа опубликовал в социальных сетях пост, в котором рассказал о том, как идет программа «Башкирские дворики». По его словам, к 2024 году в регионе планируется отремонтировать две тысячи дворов, к настоящему моменту ремонт закончен в 780.

– Два года назад в день своей инаугурации я четко сформулировал, что должен сделать к 2024 году, и отразил это в 310-м указе. Один из пунктов - благоустроить к 2024 году в городах и селах республики 2 тыс. дворов. Обещание выполним. Наша программа благоустройства дворов "Башкирские дворики" очень понравилась жителям. Мы приводим в порядок дворы, их с 2019 года сдали уже 780. И что важно - все должно делаться с учетом мнения людей. Мы хотим, чтобы эта программа пришла сначала в самые убитые дворы, – отметил он.

Хабиров также отметил, что представил проект жителям одного из дворов в Стерлитамаке, который им понравился. Сейчас в городе под программу попал 31 двор. К 2021 году планируется реализовать проект «Соляная пристань».

– По этому проекту в Стерлитамаке мы планируем благоустроить набережную реки Ашкадар с видовой площадкой, прогулочной зоной, кафе, пляжем, детской и спортивными площадками, ведодорожками. Так что жить в этом городе с каждым годом будет все лучше и лучше, все для этого делаем, – отметил он.