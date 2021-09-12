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Происшествия12 сентября 2021 9:20

В садовом домике в Башкирии после пожара нашли тело мужчины

Мужчина погиб минувшей ночью
Источник:kp.ru
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Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

В МЧС по Башкирии 12 сентября сообщили о смертельной пожара в Иглинском районе. В садовом домике после тушения огня нашли тело погибшего 50-летнего мужчины.

По информации спасателей, сообщение о возгорании в СНТ «Стекловолокно №1» поступило к ним в 6:09. Когда на место прибыли пожарные, то увидели огонь в садовом домике размерами 4 на 5 метров.

Тело погибшего 50-летнего мужчины обнаружили после тушения огня. В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.