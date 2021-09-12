Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 сентября 2021 8:18

В Уфе в ДТП с грузовиком погиб 24-летний парень

В ГИБДД расследуют обстоятельства случившегося
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В Уфе, по информации ГИБДД по Башкирии, в результате ДТП скончался 24-летний житель столицы. В ведомстве сообщили, что он столкнулся на автомобиле Hyundai Accent со встречным грузовиком МАЗ. За рулем грузового авто находился 41-летний житель Благовещенского района.

Предварительно известно, что авария произошла на улице Большая Гражданская. В результате ДТП погиб сам водитель легковушки, его пассажиры – 23-летний мужчина и 18-летняя девушка госпитализированы с тяжелыми травмами.

Погибший водитель, как уточнили в дорожной полиции был лишен прав в июле 2019 года. В настоящий момент идет проверка всех обстоятельств случившегося.