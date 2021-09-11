В Уфе больше чем на два месяца частично перекроют шоссе в северной части города

В Уфе начнут срезать асфальт на участке Уфимского шоссе

В Уфе до 20 ноября частично перекроют Уфимское шоссе для устранения колеи.

В пресс-службе городской администрации сообщили о возможных заторах на Уфимском шоссе с 11 сентября. Дело в том, что на участке дороги от Индустриального шоссе до улицы Интернациональной начнут ремонтировать дорогу. В частности, рабочие будут устранять колею.

Известно, что ограничения будут действовать на одну полосу во время фрезеровки старого дорожного полотно, и на половину проезжей части во время укладки нового слоя асфальта.

Ранее в городской администрации сообщали о ремонтных работах у нового путепровода через проспект Салавата Юлаева. Там работы будут вестись только в темное время суток с 11 по 30 сентября.