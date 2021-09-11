«Пошли к черту!»: молодая певица из Башкирии эмоционально ответила на критику внешности

Фото: https://www.instagram.com/asaeva_official/

Башкирская певица Гульназ Асаева жестко прошлась по хейтерам, которые намекнули на ее синяки под глазами.

Неоднозначное видео певица выложила в свои соцсети. Она рассказало, что заставило ее пойти на такой шаг.

- Мне пишут, что у меня ужасные синяки под глазами. Пошли вы к черту! Зашла, посмотрела на ваше лицо (имеется в виду тот, кто отправил ей критику – Ред.) – без слез не взглянешь, - говорит певица на камеру под смех своего супруга Вильдана.

Асаевой уже несколько раз намекали на синяки под глазами. Летом 2021 года девушка объясняла, что с ее здоровьем все в порядке – она специально проверялась у врачей.

- Что вы заладили с моими синяками под глазами. Ну есть и есть – что я с ними сделаю? – ответила тогда звезда национальной эстрады.