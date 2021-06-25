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Общество25 июня 2021 11:57

«Лучше собой займитесь»: Гульназ Асаеву затравили из-за особенностей лица

Певице надоели замечания по поводу одной ее особенности
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Гульназ Асаева // instagram.com

фото: Гульназ Асаева // instagram.com

Популярная певица башкирской эстрады Гульназ Асаева ответила недоброжелателям, которые критикуют ее внешность. Певице постоянно указывают на синяки под глазами. Как призналась сама Асаева, эта особенность внешности ей нравится, однако постоянные замечания хейтеров девушку раздражают.

– Что вы заладили с моими синяками под глазами. Ну есть и есть – что я с ними сделаю? Я все проверила, у меня все нормально со здоровьем. Просто я детства такая. Что вы прицепились-то к ним [синякам], а? – возмущается певица в сторис своей страницы в инстаграме. – Если я их не закрашиваю, значит, я их люблю. Не надо мне каждые две минуты об этом упоминать. Лучше собой займитесь. Там у вас явно есть, что поправить.

Асаева добавила, что даже визажистов перед выступления она просит не закрашивать ее «синячки».

Напомним, на прошлой неделе стало известно о серьезных изменениях в жизни Гульназ Асаевой и ее жениха Вильдана Шамсутдинова. Звездная пара приобрела жилплощадь в Казани.

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Асаева отвечает критикам ее внешности // 25.05
Асаева отвечает критикам ее внешности // 25.05