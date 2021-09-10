Полиция ищет в Уфе пропавшую молодую мать с двумя детьми

В МВД по Башкирии опубликовали информацию о пропаже 32-летней уфимки. По данным ведомства, Диана Шарипова вышла из дома, забрав 6-летнюю дочь Софью Шарипову и 10-летнего сына Данила Шарипова, а после исчезла. В министерства считают, что пропавшая может быть у своих знакомых в Уфе.

Фото: МВД по Башкирии

Приметы Дианы Шариповой: рост около 170см, среднего телосложения, волосы русые до плеч.

Была одета: белая футболка, темно-зеленые джинсы.

Если вы видели пропавшую и ее детей, в МВД просят сообщить в полицию по телефонам: (347) 279-39-02, (347) 237-19-60.