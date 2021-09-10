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Общество10 сентября 2021 16:24

Хабиров снял Илшата Тажитдинова с должности руководителя аппарата правительства Башкирии

Указ, подписанный главой Башкирии, был опубликован 10 сентября
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Илшат Тажитдинов // фото: glavarb.ru

Илшат Тажитдинов // фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об освобождении Илшата Тажитдинова с должности руководителя аппарата местного правительства. Сегодня, 10 сентября, документ появился на официальном сайте правовой информации.

Тажитдинова совмещал две должности: он был первым вице-премьером и руководителем аппарата правительства. После указа Хабирова чиновник стал заместителем премьер-министра.

Руководитель региона анонсировал разделение должностей еще в понедельник, 6 сентября. Он объяснял это «большим объемом работы». Тажитдинов, по словам Хабиров, теперь «сосредоточится на работе по национальным проектам».