Хабиров снял Илшата Тажитдинова с должности руководителя аппарата правительства Башкирии

Илшат Тажитдинов // фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об освобождении Илшата Тажитдинова с должности руководителя аппарата местного правительства. Сегодня, 10 сентября, документ появился на официальном сайте правовой информации.

Тажитдинова совмещал две должности: он был первым вице-премьером и руководителем аппарата правительства. После указа Хабирова чиновник стал заместителем премьер-министра.

Руководитель региона анонсировал разделение должностей еще в понедельник, 6 сентября. Он объяснял это «большим объемом работы». Тажитдинов, по словам Хабиров, теперь «сосредоточится на работе по национальным проектам».