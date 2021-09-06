В правительстве Башкирии появилось новое министерство

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На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров заявил, что принял «ряд решений точечного характера, направленных на повышение эффективности нашего правительства». Речь идет о преобразовании одного из госкомитетов в министерство.

- Во-первых, госкомитет по внешнеэкономическим связям преобразован в министерство по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности. И второе – мы разделили должность заместителя премьер-министра и руководителя аппарата правительства, как это ранее долгие годы было. Потому, что это большой объем работы. Илшат Азаматович (Тажитдинов – Ред.) сосредоточится на работе по национальным проектам и инвестиционным проектам, - заявил Радий Хабиров.

Глава Башкирии также подчеркнул, что изменения носят «точечный характер» и все распоряжения он уже подписал.