Сбежавшего из колонии заключенного поймали в Уфе

фото: УФСИН

В Уфе задержали Александра Нестерова, который сбежал из колонии, где отбывал наказание за кражу. Сегодня, 10 сентября, мужчину нашли сотрудники оперативного отдела башкирской ФСИН. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

– Желание осужденного как можно скорее незаконно оказаться на свободе во всех случаях оборачивается для них новым тюремным сроком, статья за побег предусматривает до 4 лет лишения свободы, – передали в надзорном ведомстве.

Кроме того, Нестерову придется возместить затраты на его поиск и поимку. ФСИН намерена предъявить ему иск о причинении материального ущерба.

Напомним, 38-летний уроженец Краснодара Александр Нестеров сбежал из колонии-поселения в городе Мелеузе 8 сентября.