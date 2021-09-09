В Башкирии ищут сбежавшего заключенного с 5-сантиметровым шрамом на щеке

Сбежавший Александр Нестеров // фото: УФСИН РБ

Из колонии-поселения башкирского города Мелеуза сбежал заключенный – 38-летний краснодарец Александр Нестеров. Мужчина был осужден за кражу и самовольно покинул место отбывания наказания. Об этом сообщили в республиканском управлении ФСИН. Там отметили, что до ареста Нестеров проживал в Тамбовской области.

– Особой приметой разыскиваемого преступника является шрам на левой щеке около 5 сантиметров. Был одет в бейсболку черного цвета с белой эмблемой, куртку цвета хаки, черную кофту, брюки зеленого цвета, ботинки темного цвета, – рассказали в надзорном ведомстве.

Сейчас полиция и сотрудники ФСИН пытаются найти беглеца.