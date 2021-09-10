В Уфе собралась огромная очередь из желающих сфотографироваться с Кубком Стэнли

Очередь у входа растянулась на сотни метров Фото: Павел КРАЙНОВ

У входа в «Уфа-Арену» собралась огромная очередь из желающих сфотографироваться с Кубком Стэнли. Вереница людей растянулась на сотни метров. Об этом сообщил корреспондент «КП-Уфа» Павел Крайнов.

Кубок Стэнли в Уфу привез Андрей Василевский Фото: Павел КРАЙНОВ

Престижный трофей в башкирскую столицу привез Андрей Василевский – воспитанник «Салавата Юлаева», ныне выступающий на позиции вратаря за «Тампа Бэй Лайтнинг» в НХЛ. Васильевский взял с командой Кубок Стэнли во втором сезоне подряд. В этом году он смог привезти кубок в Уфу, где началась его карьера.

Внутри "Уфа-Арены" тоже собралась приличная толпа Фото: Павел КРАЙНОВ

Утром Андрей Василевский с Кубком Стэнли в руках прокатился по Уфе в роскошном голубом кабриолете, окруженном байкерами.