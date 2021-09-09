В Уфу привезут главный трофей НХЛ – Кубок Стэнли

Фото: NHL

10 сентября Андрей Василевский покажет уфимцам Кубок Стэнли.

Голкипер Андрей Василевский завоевывает Кубок Стэнли в составе «Тампы» уже второй год подряд. В 2020 он не смог привезти в башкирскую столицу главный трофей НХЛ из-за коронавирусных ограничений.

В 2021 ситуация изменилась, и вратарь все-таки сможет показать Кубок уфимским любителям хоккея вживую. Также Василевский привезет Конн Смайт Трофи – награду лучшему игроку серии игр на вылет в НХЛ.

В пресс-службе «Салавата Юлаева» рассказали, что сфотографироваться с Кубком все желающие смогут в эту пятницу, 10 сентября в «Уфа-Арене». По предварительной информации, сделать это можно будет во второй половине дня.