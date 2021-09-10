В башкирской психбольнице нашли партию 152 кг фальсифицированного сыра

Привезенный в башкирскую психбольницу сыр оказался фальсифицированным Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В республиканской клинической психиатрической больнице Башкирии была обнаружена партия 152 кг фальсифицированного сыра. Поддельный продукт нашла автоматизированная информационная система «Меркурий». Об этом сообщил региональный Россельхознадзор.

Специалисты надзорного ведомства выяснили, что «Голландский» сыр под брендом «МилкВиль» в медучреждение по тендеру поставил предприниматель из Башкирии. Он закупил продукцию у московской фирмы «Оптимальная логистика», а та в свою очередь приобрело фальсификат у столичной компании «Министр». Последняя организация значится в закупочных документах как производитель.

Образы продукта были исследованы были исследованы в лаборатории пищевой токсикологии. Анализ показал, что в пробах вещества значительно превышено содержание пальмитиновой, олеиновой и линолевой жировых кислот.

– При этом, содержание жирных кислот, свойственных для натурального продукта из молока, практически отсутствует, – передали в Россельхознадзоре РБ. – Вся фальсифицированная продукция общим весом 152 килограмма не является натуральным молочным продуктом и не соответствует требованиям ГОСТ.

Напомним, неделей ранее Россельхознадзор сообщил об обнаружении в уфимской больнице 100 кг фальсифицированного масла для питания пациентов.