В уфимской больнице нашли 100 кг фальсифицированного масла для питания пациентов

Продукт, который на самом деле не является сливочным маслом, в рамках тендера в медучреждение поставила питерская фирма Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В уфимской клинической больнице №13 было обнаружено 100 кг фальсифицированного масла для питания пациентов. Об этом сообщил республиканский Россельхознадзор.

Продукт, который на самом деле не является сливочным маслом, в рамках тендера в медучреждение поставила питерская фирма. Образцы проб были направлены на экспертизу в Башкирский референтный центр. Исследования показали, что в масле значительно превышено содержания пальмитиновой, олеиновой и линолевой кислот. В то же время в продукте не удалось найти масляную, каприновую и каприловую кислоты, характерные для молочных жиров.

– Вывод специалистов Россельхознадзора однозначен: исследованный продукт не является сливочным маслом, – передали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что производство подобной фальсифицированной продукции опасно для здоровья людей и создает на продовольственном рынке недобросовестную конкуренцию.