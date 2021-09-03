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Общество3 сентября 2021 8:31

В уфимской больнице нашли 100 кг фальсифицированного масла для питания пациентов

Это выяснила экспертиза Башкирского референтного центра
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Продукт, который на самом деле не является сливочным маслом, в рамках тендера в медучреждение поставила питерская фирма

Продукт, который на самом деле не является сливочным маслом, в рамках тендера в медучреждение поставила питерская фирма

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В уфимской клинической больнице №13 было обнаружено 100 кг фальсифицированного масла для питания пациентов. Об этом сообщил республиканский Россельхознадзор.

Продукт, который на самом деле не является сливочным маслом, в рамках тендера в медучреждение поставила питерская фирма. Образцы проб были направлены на экспертизу в Башкирский референтный центр. Исследования показали, что в масле значительно превышено содержания пальмитиновой, олеиновой и линолевой кислот. В то же время в продукте не удалось найти масляную, каприновую и каприловую кислоты, характерные для молочных жиров.

– Вывод специалистов Россельхознадзора однозначен: исследованный продукт не является сливочным маслом, – передали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что производство подобной фальсифицированной продукции опасно для здоровья людей и создает на продовольственном рынке недобросовестную конкуренцию.