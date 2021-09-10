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Общество10 сентября 2021 10:44

Заморозки до -5 пообещали синоптики на выходных в Башкирии

На фоне низкой температуры воздуха по региону пройдут небольшие дожди
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха в Башкирии может упасть до -5 градусов

В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха в Башкирии может упасть до -5 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На грядущих выходных в Башкирии прогнозируются небольшие осадки и заморозки. Об этом сообщил Башгидромет.

В субботу, 11 сентября, местами по республике пройдут дожди, ночью по юго-востоку до умеренных. Ветер будет северо-западным, без порывов. Температура воздуха ночью составит +1,+6°, днем +9,+14°.

На следующий день, 12 сентября, обойдется без существенных осадков – небольшие дожди ожидаются только на севере региона. Столбики термометров ночью упадут до +1,+6° (местами возможны заморозки: 0,-5°), после восхода солнца воздух прогреется до +11,+16°.

Напомним, накануне Башгидромет сообщил, что температура воздуха в республике повысится и достигнет нормы в начале следующей недели.