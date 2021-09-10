Заморозки до -5 пообещали синоптики на выходных в Башкирии

В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха в Башкирии может упасть до -5 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На грядущих выходных в Башкирии прогнозируются небольшие осадки и заморозки. Об этом сообщил Башгидромет.

В субботу, 11 сентября, местами по республике пройдут дожди, ночью по юго-востоку до умеренных. Ветер будет северо-западным, без порывов. Температура воздуха ночью составит +1,+6°, днем +9,+14°.

На следующий день, 12 сентября, обойдется без существенных осадков – небольшие дожди ожидаются только на севере региона. Столбики термометров ночью упадут до +1,+6° (местами возможны заморозки: 0,-5°), после восхода солнца воздух прогреется до +11,+16°.

Напомним, накануне Башгидромет сообщил, что температура воздуха в республике повысится и достигнет нормы в начале следующей недели.