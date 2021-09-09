Синоптики рассказали, когда в Башкирию придет потепление

Установившаяся сейчас погода в республике более характерна для последних чисел сентября

Потепление в Башкирии начнется в начале следующей недели – среднесуточная температура воздуха приблизится к обычным значениям: +8, +12°. Об этом рассказали в Башгидромете.

Синоптики отметили, что установившаяся сейчас погода в республике более характерна для последних чисел сентября. В ближайшие выходные дни никаких изменений не предвидится: пасмурность, кратковременные дожи и прохлада сохранятся.

– Среднесуточные температуры воздуха будут отставать от нормы на 2-3°. В ночные часы температура воздуха ожидается в пределах +1, +6°, местами до заморозков в воздухе и на поверхности почвы 0,-5°, днем 11 сентября похолодает до +9, +14°, 12 сентября +11, +16°, – передали специалисты.

Метеорологи добавили, что наиболее интенсивные дожди ожидаются уже завтра, 10 сентября.

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