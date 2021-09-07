Метеоролог рассказала, наступит ли в Башкирии бабье лето после холодного начала осени

Вторая половина сентября, возможно, преподнесет немало сюрпризов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже как неделю в Башкирии подошли к концу засушливые летние дни, и в республику пришла осенняя погода. Многим показалось такое изменение погоды резким и неожиданным. «КП-Уфа» побеседовала с начальником отдела метеопрогнозов Башгидромета Гульназ Загитовой о том, как погода ожидает жителей региона в сентябре, и наступит ли в этом месяце бабье лето.

Как нам рассказала Гульназ Загитова, в Башкирии совпало календарное начало осени и начало затока холода в регион. Через территорию республики прошел контрастный атмосферный фронт, который принес арктические воздушные массы.

Погода, которая сейчас наблюдается в Башкирии, по словам Загитовой, типичная для данного начала осени, и ничего аномального не происходит.

– Произошла перестройка, та жаркая погода, которая наблюдалась особенно в последние пятидневки августа, вместе со сменой потоков ушла. И с начала сентября наступила обычная осень. Среднесуточная температура воздуха уже приблизилась к своим обычным значениям, характерным для данного периода.

Как также отметила метеоролог, изменение погоды произошло в республике не так уж и резко, а вполне постепенно.

– По 25 августа наблюдалась аномально жаркая погода. С 26 августа температура воздуха стала опускаться ниже +30 градусов. В последние 10 дней она постепенно понижалась. У нас на Урале воздушные массы и с севера, и с запада, и с юга проникают, поэтому в нынешней погоде ничего сверхъестественного нет, – пояснила Загитова.

Количество осадков во второй половине недели будет увеличиваться в большинстве районов Башкирии Фото: Рустем АХУНОВ

ПОГОДА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Сейчас преобладающая температура воздуха по республике +11, +16 градусов. Как нам рассказала начальника отдела метеопрогнозов Башгидромета, в ближайшие три дня температура ночью составит +2, +7 градусов, местами по республике при прояснениях будут слабые заморозки. Днем будет теплее – в пределах +11, +17 градусов.

Прошедший август, по заявлению Башгидромета, выдался за последние 30 лет самым засушливым. По республике выпало осадков только 9% от месячной нормы.

– Август был жаркий, на 5,1 градусов теплее обычного. За последние 84 года более жарким выдался только август 2016 года, тогда среднемесячная температура воздуха превышала норму на 6,7 градусов.

Однако количество осадков во второй половине недели будет увеличиваться в большинстве районов республики. Через территорию Башкирии будут смещаться активные атмосферные фронты, регион попадет в циркуляцию северного циклона.

– Пройдут дожди различной интенсивности. Если в первой половине недели они будут небольшими, то во второй, начиная с 9-10 августа, они будут умеренно интенсивными. То есть, жителей региона ждут дожди, которых не было в Башкирии уже несколько месяцев. Поэтому в первой декаде сентября будем, скажем так, наращивать влагозапасы, – обнадежила Гульназ Загитова.

Сентябрь, про прогнозу синоптиков, в республике выдастся сухим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТАК ЖДАТЬ ЛИ БАБЬЕГО ЛЕТА?

Начальник отдела метеопрогнозов Башгидромета также поделилась с нами, стоит ли ждать жителям республики этой осенью бабьего лета.

– Бабье лето по календарю наступает во второй половине сентября, поэтому пока рано давать какие-либо прогнозы. По прогнозу Гидрометцентра России, сентябрь ожидается сухим. Предполагается, что количество осадков будет меньше нормы. Среднемесячная температура воздуха ожидается около и несколько выше нормы. Надо отметить, что среднемесячная норма для сентября – +10,7 градусов, – рассказала Загитова.