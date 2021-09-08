Глава Башкирии рассказал, что тяжело просыпается по утрам

Глава Башкирии Радий Хабиров на ежегодной конференции 8 сентября рассказал, как он просыпается по утрам. Вопрос прозвучал от телезрителей. Руководитель региона отметил, что вставать по утрам ему нелегко.

– Оно начинается с мучительного просыпания, быстрого приведения в порядок, чашки кофе – и вперед, на работу. Есть счастливая категория людей, которым Бог дал, что они легко встают, я в совсем другой категории. Это мое личное, вот я так устроен. Мне неважно сколько я сплю, я могу много спать, когда только есть возможность, как в армии, я всегда стараюсь заснуть, но утро мне дается тяжело, – отметил он.

Радий Хабиров также сообщил, что его младший сын начал рано просыпаться, и для него это возможность просто его увидеть и «подержать немножко».