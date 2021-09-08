Глава Башкирии рассказал о судьбе ФК «Уфа»

Глава Башкирии Радий Хабиров на ежегодной конференции прокомментировал вопрос о судьбе ФК «Уфа». Руководитель республики заявил, что клубу нашли спонсора.

– Нам удалось за это время провести переговоры с одним из очень крупных предприятий нашей республики. Это заняло определенное время, и ваш руководитель, я имею в виду директор клуба, знает. Мы получили согласие на финансирование клуба именно “Уфа”. Сейчас это то, чего я добился, остались определенные корпоративные вещи сделать, – отметил он.

Радий Хабиров не стал называть предприятие, отметив, что у ФК «Уфа» будет базовый спонсор, который будет финансировать развитие футбола в республике.

– Я вам точно говорю, что этот вопросы мы проговорили, – заключил он.